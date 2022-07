Jovem de 21 anos é assassinado a tiros dentro do carro em Alegrete

Mais um jovem executado. A vítima, de 21 anos, foi atingida por vários disparos de arma de fogo, dentro do carro, em frente à sua residência, em Alegrete.

Segundo informações repassadas ao PAT, a guarnição da Brigada Militar foi acionada em razão de disparos de arma de fogo na rua Maximino Marinho, próximo à entrada do bairro Vila Grande.

Homem invade casa e é espancado por mulher

No local, a vítima identificada como Arthur Bicca Leães, estava ferida, com sinais vitais dentro do carro, um Gol. O jovem foi socorrido pela guarnição e levado à UPA, porém, não resistiu e faleceu no hospital.

No endereço, até o momento, foram recolhidos 21 estojos do calibre de 9mm.

Arthur tinha antecedentes criminais e, até o momento, não há mais detalhes sobre os autores do homicídio. Algumas testemunhas disseram ao 190 de que seria um carro prata, mas também, houve a denúncia de uma moto.