Jovem de 21 anos é encontrada morta em residência no bairro Tancredo Neves

A Brigada Militar foi acionada pelo cunhado da vítima, que a localizou deitada sobre a cama.

Segundo informações apuradas pela reportagem do site Alegrete Tudo, o corpo apresentava sinais de violência, incluindo cortes na região do rosto e do abdômen. Roupas com vestígios de sangue foram encontradas em uma cadeira próxima à cama. A Polícia Civil de Alegrete e a equipe da perícia técnica de Santana do Livramento foram mobilizadas para o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atendeu à ocorrência.

De acordo com relatos preliminares de pessoas próximas, o casal mantinha um relacionamento marcado por discussões frequentes. Na última sexta-feira(25), a Brigada Militar foi chamada, mas a vítima optou por não registrar boletim de ocorrência.

A jovem era conhecida na cidade por circular com o companheiro pedindo ajuda financeira, especialmente para a compra de fraldas e posteriormente vendia doces. O casal tem três filhos, que estão sob responsabilidade de outras famílias. Conforme informado pela sogra da vítima à reportagem, ambos eram usuários de entorpecentes.

Até o momento da publicação desta matéria, o companheiro da jovem não havia sido localizado. Diante dos indícios e da ausência dele, a possibilidade de feminicídio é considerada. A Polícia Civil segue investigando o caso, e a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

Atualizações serão publicadas assim que houver novas informações.