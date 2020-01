Jovem de 22 anos está desaparecido nas águas do Rio Ibirapuitã

Bombeiros iniciaram na tarde deste domingo (19), buscas por uma vítima de afogamento no Rio Ibirapuitã, em Alegrete.

De acordo com informações do registro na DP, Marcos Suarez Pedroso, de 22 anos, estava atravessando o Rio a nado com outras pessoas. Elas relataram que ouviram gritos de socorro, momento em que ele submergiu nas águas e não foi mais visualizado. As testemunhas ressaltam que a correnteza estava forte. O afogamento aconteceu, por volta das 16h, na “prainha” próximo à Ponte Branca no bairro Medianeira.

Bombeiros foram acionados e já estão no local realizando buscas. Neste primeiro momento é feito com barco e garateia. A Brigada Militar também foi acionada e conduziu o pai até a DP para registro.

A equipe que atuou no primeiro dia de buscas foi composta pelo sargento Jocimar e soldado Lucas. Sargento Lagemann também estava no local.

