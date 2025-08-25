Jovem de 22 anos luta contra câncer raro e família organiza vaquinha para custear tratamento de alto custo

O tratamento necessário envolve o uso do medicamento Pembromizulabe 200mg, considerado essencial para frear a progressão da doença.

Amadeu recebeu o diagnóstico em julho de 2023, aos 19 anos. Desde então, enfrentou uma longa batalha que incluiu a colocação de um stent, múltiplas linhas de quimioterapia, radioterapia e diversas internações hospitalares. No entanto, todas as tentativas apresentaram falhas terapêuticas, e atualmente ele enfrenta a terceira recaída da doença.

Segundo os médicos, o Pembromizulabe é hoje a única medida eficaz capaz de oferecer melhora clínica, ampliar a sobrevida livre da doença e devolver a chance de retomar as atividades cotidianas.

O desafio, porém, está no custo: cada aplicação, feita a cada 21 dias, sai por aproximadamente R$ 40 mil, o que totaliza cerca de R$ 680 mil por ano.

Diante do alto valor, familiares e amigos organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar recursos. Quem quiser contribuir pode fazer doações diretamente pela chave Pix da plataforma Vakinha: Todos Juntos pelo Amadeu! ou chave pix: [email protected].

O Linfoma Não Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, parte essencial do sistema imunológico responsável pela defesa do organismo. Para Amadeu, cada contribuição representa não apenas uma ajuda financeira, mas um gesto de solidariedade que pode significar vida.

“Qualquer valor fará uma enorme diferença para que ele possa iniciar o tratamento. Se não puder doar, compartilhar a campanha também é um ato de grande ajuda”, destacam os familiares.

Mais do que números, a vaquinha simboliza esperança. A luta de Amadeu expõe a realidade de milhares de brasileiros que enfrentam barreiras no acesso a medicamentos de alto custo. Nesse momento, a solidariedade da comunidade pode ser o elo decisivo entre a doença e a possibilidade de um futuro saudável.