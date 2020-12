Jovem, de Farroupilha, veio para Alegrete conhecer a mamorada virtual e desapareceu

Andrielli Trindade Brites entrou em contato com PAT, na noite de ontem(5). Ela está desesperada, pois há mais de cinco dias não consegue informações do irmão.

Wesley Trindade Britez de 18 anos saiu de Farroupilha, onde residia com a irmã, para vir a Alegrete conhecer pessoalmente uma jovem que ele estaria em um relacionamento virtual. Andrielli disse que o jovem não tem celular e veio apenas com dinheiro da passagem e roupas. As últimas informações que ela conseguiu através do Facebook da menina que ele estaria se relacionando é que ela não teria cumprido com o que disse a ele e não foi na Estação Rodoviária esperá-lo no dia em que ele chegou em Alegrete. Mas que teria sido informada que ele estava na companhia de um outro indivíduo que Andrielli desconhece. “Meu irmão não conhece ninguém em Alegrete, foi a primeira vez que foi para essa cidade em razão deste namoro virtual. Eu não tenho como ir ao encontro dele, mas esses dias sem notícias geram vários problemas, pois já não sei mais o que fazer. Então procurei o PAT na esperança que alguém possa me dizer onde e com quem meu irmão está. Estamos desesperados, há mais de cinco dias sem notícias ” desabafou.

A menina fez uma lavagem cerebral nele e não teve como impedi-lo de ir, mas ficar esse tempo todo sem dar notícias é algo que não faz sentido” – completou.

Andrielli reside em Farroupilha e, se alguém tiver informações pode entrar em contato através do número (054)99202 – 6893.