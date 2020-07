Jovem de Itaqui precisa de ajuda para custear tratamento após perder parte do rosto

Foi em março deste ano que a vida de Vinícius Dalenogare Xavier, 25 anos, começou a mudar de forma significativa. Ele deu entrada em um hospital de Itaqui com problemas no estômago. Com diabetes, a doença evoluiu e ele precisou ficar internado por três dias, com falência nos rins e pâncreas. Ainda internado, contraiu uma pneumonia que levou dois meses para ser curada. Por conta dos fortes antibióticos administrados, ele teve perda auditiva nos dois ouvidos.

Durante o tempo que ficou na UTI, desenvolveu uma infecção causada por um fungo na ponta do nariz, comum em pacientes com cetoacidose diabética – quando não há insulina suficiente no corpo. Vinícius teve o nariz removido e aguardava um leito em hospital de referência. Cinco dias depois, foi transferido para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Já no centro do Estado, os médicos perceberam que o fungo já havia se espelhado e alcançado o nervo do olho e parte da gengiva superior. O resultado: o jovem teve o olho e parte do céu da boca removidos.

Agora, a diabetes e o fungo estão controlados. Porém, Vinícius tem sequelas que precisam ser tratadas. Alunas do curso de Odontologia da Universidade Franciscana (UFN) fizeram uma vaquinha e conseguiram o valor para a prótese do nariz e que substituirá os dentes que o jovem perdeu. Além disso, elas também conseguiram a doação de aparelhos auditivos. Ele e a irmã, Dara Dalenogare Xavier, 24 anos, estão morando em Santa Maria enquanto ele passa pelo tratamento.

– Hoje, ele está em internação domiciliar, pois o risco de estar há muito tempo internado é grande. Porém, não tínhamos onde ficar com ele aqui. Mas, graças a uma postagem minha no Facebook, apareceram várias pessoas querendo ajudar e, hoje, estamos no apartamento de um casal – conta Dara.

No entanto, os irmãos ainda precisam de ajuda para consultas, transporte, alimentação e medicamentos que Vinícius utiliza. Para isso, disponibilizaram uma conta bancária para receber doações.

PARA AJUDAR:

Banco: Caixa Econômica Federal

Nome: Vinícius Dalenogare Xavier

CPF: 035.992.810-25

Agência: 0484

Conta-poupança: 51168-9

Operação: 013