A informação é da mãe do jovem. Eva Toledo informou na tarde de ontem(8), que o filho retornou, na noite de terça-feira, depois da veiculação do desaparecimento no PAT.

Ela agradece a todos que compartilharam e também auxiliaram para que o filho retornasse ao lar. A família reside no bairro Segabinazzi, Zona Leste de Alegrete.

Eva falou com a reportagem no início da semana e fez um apelo para localizar o filho que, segundo ela, é dependente químico.