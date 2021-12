Jovem é agredido com pranchaços de facão

Jovem, de 23 anos, foi agredido com pranchaços de facão pelo ex-namorado de uma amiga, no bairro Saint Pastous.

De acordo com informações do registro, a vítima foi até a residência da avó da amiga e, no endereço encontrou com o acusado que é ex-namorado da amiga. Porém, o jovem ressaltou que foi pego de surpresa pelo acusado que o agrediu pelas costas com um facão.

A vítima não percebeu que o indivíduo se aproximava com a arma(branca) e, logo após a agressão saiu correndo por temer sua integridade física. O acusado o seguiu, com o facão na mão, por alguns metros, mas acabou desistindo. O jovem resultou ferido nas costas, por esse motivo resolveu procurar a Delegacia de Polícia e realizar um registro.