Jovem é assaltado na Praça Getúlio Vargas

O fato ocorreu na Praça Getúlio Vargas, Centro de Alegrete. De acordo com a ocorrência, a vítima estava em via pública, caminhando em direção a Avenida Eurípedes Brasil Milano, onde reside. Porém, ao passar pela Praça Getúlio Vargas e chegar em frente ao Ponto 1, por volta das 4h50min, do dia 20, um homem de aproximadamente 24 anos se aproximou e pediu um cigarro. No momento em que à vítima foi entregar o cigarro, outro indivíduo aparentando a mesma idade se aproximou e colocou um objeto cilíndrico em suas costas anunciando que era um assalto e, se ele não entregasse tudo o que tinha, ele iria “atirar”. Na sequencia, o outro homem colocou a mão no bolso da vítima e retirou o celular e a carteira com cerca de 115 reais.

Depois da ação, os acusados saíram caminhando pelo interior da Praça Getúlio Vargas, em direção a rua Vasco Alves. A vítima descreveu também as vestimentas dos assaltantes aos policiais civis.