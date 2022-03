Jovem é assassinada em Parobé

A jovem Jhennifer dos Santos Silva, 25 anos, foi morta com o namorado, Marcos Fernando Bampi, 36 anos, na RS-239, em Parobé. Eles foram encontrados sem vida junto ao veículo Polo de Marcos, com ferimentos de arma de fogo e entrelaçados pelas mãos.



Jhennifer nasceu em São Gabriel, mas morou muitos anos em Vila Nova do Sul e estaria morando com ele, que era dono de uma oficina mecânica, há poucos meses em Nova Hartz. Segundo a Polícia Civil, os corpos estavam com marcas de tiros no rosto e peito, além do veículo do mecânico estar nas proximidades destruído por um incêndio.



Os motivos do crime estão sendo investigados, mas as possibilidades, de acordo com a Polícia teriam sido latrocínio e também com o crime organizado. Marcos foi sepultado em Nova Hartz e Jhennifer, em Vila Nova do Sul, na manhã deste sábado. Nas redes sociais, amigos À família, nossos sentimentos.

Reportagem: Marcelo Ribeiro

Caderno 7 – São Gabriel