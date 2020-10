Jovem é assassinado a tiros no bairro Piola

Compartilhe













Em um intervalo de cerca de 48h, Alegrete registrou mais um homicídio, neste ano de 2020.

O 11° assassinato foi no bairro Piola, por volta das 19h20min, desta segunda-feira (12).

Segundo informações da Brigada Militar, a vítima que foi identificada como Gabriel Anacleto da Silva, foi atingida com dois disparos de arma de fogo, um na cabeça (face) e o outro no tórax.

Conhecido como Dibi, ele estava há cinco meses em Alegrete quando retornou de Caxias e residia na casa da avó.

A idosa falou com a reportagem e disse que estava sentada em frente à residência com o neto de 24 anos e mais algumas pessoas. Assim que ela entrou para buscar água e tomar um medicamento para pressão ouviu os disparos. Ao sair do ambiente viu dois indivíduos que correram em direção à BR 290. Ainda de acordo com outras testemunhas, os acusados fugiram em um Palio vermelho que os aguardava na rodovia.

A avó encontrou o neto, ferido, caído no interior do pátio, tudo indica que ele tentou fugir para o interior da casa, mas não houve tempo.

A descrição é que os acusados estariam armados com uma arma longa e uma pistola.

O Samu foi acionado e os técnicos constaram o óbito. A Brigada Militar permanece no local e a polícia civil, assim como, a Perícia de Santana do Livramento também já foram acionadas.

O homicídio foi na rua Artur da Costa e Silva do bairro Piola. A Brigada Militar está realizando buscas para localizar os autores.