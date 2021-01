Jovem é esfaqueado durante briga generalizada em Alegrete

Compartilhe















Neste sábado(16), um jovem de 18 anos, foi esfaqueado durante uma briga generalizada, na Praça Oswaldo Aranha, em Alegrete. De acordo com o registro da Brigada Militar, realizado na madrugada, ele passou por cirurgia, permanecia hospitalizado e o quadro de saúde era considerado grave.

Por volta da 1h30min, as guarnições foram acionados no local descrito, em razão de uma grande confusão que envolvia um grupo de jovens. No endereço, os policiais identificaram a vítima de 18 anos que foi ferida com dois golpes de faca no abdômen. O Samu foi acionado e a encaminhou à Santa Casa devido à gravidade do quadro.

O jovem e uma testemunha descreveram aos policiais quem teria sido o autor da tentativa de homicídio. As guarnições realizaram buscas nas imediações e localizaram, na rua Carlos Gomes, em uma parada de ônibus, três indivíduos com as mesmas características informadas pela testemunha.

O trio foi abordado e identificado. Com um deles, foi encontrada uma faca com 15 cm de lâmina. O menor de 16 anos assumiu ter se envolvido na briga e desferido os golpes de faca na vítima. Os três foram encaminhados para UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado a apreensão do adolescente que confessou a autoria. O pedido de representação junto ao Ministério Público solicitou a internação do mesmo no Case em Uruguaiana. O adolescente alegou que um grupo havia investido contra ele e os amigos com pedras e garrafas, momento que, para se defender, tirou a faca da cintura e desferiu os golpes.