Jovem é morto a pedradas em Santana do Livramento

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto em via pública no Centro de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, durante a noite de domingo (31). Ele foi identificado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) como Marlon Mendes. A suspeita é que ele tenha sido morto com golpes de pedra na região da cabeça. O suspeito de ter cometido o crime está preso.

De acordo com a Brigada Militar (BM), uma equipe foi até a Rua Argemiro Simões Moreira por volta 22h, depois que recebeu denúncia anônima de que uma pessoa havia sido morta no local.

Em via pública, os policiais encontraram o corpo de Mendes. Ele apresentava ferimentos na região da cabeça. O IGP, após análise preliminar, indicou que havia sofrido fraturas no crânio.

Após buscas, o suspeito foi localizado pela BM. Ele tentava fugir por uma região de matagal e vestia uma camiseta que estava suja de sangue. Após ser detido, foi levado para uma delegacia de polícia. A motivação para o crime não está clara, pode ter relação com o tráfico e drogas. A Polícia Civil investiga o caso.

