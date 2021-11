Jovem é perseguido e morto com golpes de facão após discussão em bar em Cacequi, diz polícia

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (7), uma das pessoas suspeitas de ter perseguido e assassinado com golpes de facão um jovem de 28 anos em Cacequi, na Região Central do estado. A vítima foi identificada como Édipo Botelho Antunes.

De acordo com o delegado, Giovani Lovato, responsável pela investigação, o crime aconteceu por volta das 4h deste domingo após uma discussão em um bar na Rua Olinto Binato, no Centro.

“Ouvindo testemunhas, descobrimos que houve uma discussão entre a vítima e um grupo de pessoas que estava nesse bar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela é perseguida por duas dessas pessoas. Nós conseguimos identificar uma delas através das imagens”, relata o delegado Lovato.

Antunes foi atingido por golpes de facão por diversas partes do corpo, incluindo a cabeça. O suspeito preso, que tem 43 anos, foi encontrado em casa e negou participação no crime. No entanto, o delegado Lovato sinaliza que as imagens registradas pelas câmeras de segurança não deixam espaço para dúvida de que é ele quem aparece agredindo a vítima.

Por conta disso, após prestar depoimento na delegacia de polícia de Cacequi, foi encaminhado para o presídio estadual da cidade.

A polícia procura a segunda pessoa que teria participado do crime.

