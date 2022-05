Jovem é presa em flagrante e menor apreendido após furto de quase mil reais em jogos

Uma jovem de 19 anos e um menor de 16 anos, foram presos pela Brigada Militar após furto em uma loja na região central de Alegrete.

De acordo com informações dos policiais, no final da tarde de segunda-feira(9), o funcionário de uma empresa na região central percebeu quando uma jovem(cadeirante) e um menor, saíram do local com alguns produtos sem passar pelo caixa, ou seja, furtados.

Entre os objetos estavam jogos e caixas Pokemon, totalizando o valor de R$ 980,00. A Brigada Militar foi acionada e interceptou os dois jovens, no interior da Praça Getúlio Vargas, eles estavam abrindo os produtos dos envelopes.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia e determinado pelo Delegado Erickson de Freitas, prisão em flagrante para a jovem de 19 anos por furto qualificado, já o menor foi ouvido e liberado na presença de um responsável.

O crime foi afiançável em um salário mínimo, pago pelos responsáveis pela jovem. Os produtos retirados da loja também foram pagos.

O Conselho Tutelar foi acionado e participou da ocorrência.