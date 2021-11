Jovem é suspeito de torturar bebê de um ano em Xangri-lá

Um jovem de 26 anos é suspeito de torturar um bebê de um ano e 8 meses em Xangri-lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A Justiça decretou a prisão preventiva dele e a Polícia Civil faz buscas pelo homem, que é tratado como foragido. Ele era namorado da mãe da criança.