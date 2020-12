Jovem, embriagado, furta costela de supermercado e é preso pela BM

Jovem, de 18 anos, foi detido por funcionários do supermercado Peruzzo ao ser flagrado furtando, na manhã de sábado(12).

Segundo ocorrência, o acusado estava no interior do estabelecimento quando uma funcionária identificou através do sistema de videomonitoramento que o mesmo havia colocado uma embalagem, à vácuo, de carne na cintura. O jovem passou pelos caixas, sem pagar, e foi abordado por um outro funcionário quando já estava na saída da porta do estabelecimento. Ao ser questionado disse que estava roubando e saiu correndo sendo interceptado no pátio do supermercado. A Brigada Militar foi acionada e, no endereço, o acusado estava detido pelo funcionário.

Durante a abordagem e identificação do acusado, percebeu-se que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez. Em sua cintura havia uma embalagem de costela à vácuo no valor de R$ 62,09. Ele foi conduzido à Delegacia e determinado pelo Delegado de Plantão registro simples por furto. Depois de ouvido, o jovem foi liberado.