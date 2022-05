Jovem morre após capotamento na ERS-448 em Garibaldi

Um jovem de 24 anos morreu após um acidente na ERS-448, na comunidade da Linha Jacinto, no interior de Garibaldi, na Serra do RS, na madrugada deste domingo (15).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele era passageiro de um carro que desceu um barranco da rodovia e capotou.

O jovem ficou preso às ferragens do veículo e não resistiu. Outras três pessoas, com idades entre 20 e 24 anos, foram atendidas e encaminhadas ao hospital em estado estável. Não há confirmação de quem era o condutor do carro, um C3 prata com placas de Farroupilha.

Fonte: G1