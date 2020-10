Jovem morre após ser mordido por porco no Noroeste de MG

Ainda de acordo com a PM, o rapaz foi socorrido inconsciente pelo patrão até o hospital municipal. No entanto, a vítima perdeu muito sangue e não resistiu ao ferimento.

Na fazenda, conforme a PM, havia bastante sangue no chão pelo caminho que o jovem passou. Ainda no local, os militares avistaram porcas no cio e um porco com manchas de sangue na região da cabeça, demonstrando estar nervoso.