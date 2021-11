Jovem morto no lago dos Patinhos foi homenageado por familiares e amigos

Impossível definir, difícil de lidar; a dor que uma mãe sente quando perde um filho é devastadora!

No dia 29 de novembro completou um ano da morte do adolescente Roni dos Santos Luiz de 15 anos. Ele saiu com alguns amigos para buscar um lanche na madrugada e ao passarem pelo Parque Rui Ramos, entraram no lago. Na sequência, Roni foi retirado por ter sofrido um mal súbito e posteriormente faleceu na UPA.

A mãe e irmãs, acompanhadas de amigos fizeram na tarde de ontem, uma caminhada pacífica que saiu da frente da casa onde Roni residia com elas(família), no bairro Nilo Soares Gonçalves, até o Parque Rui Ramos. Com balões e cartazes, elas lembraram o quanto o adolescente era um filho, irmão e amigo incrível. De acordo com a irmã, Renata, a caminhada simboliza o amor de todos por Roni. “Estamos aqui em oração, para lembrar nosso irmão. Essa dor é insuportável, é uma homenagem a ele”- pontua.

Os balões foram colocados no cercado ao lago onde houve o momento de oração.

Todos se emocionaram muito durante o trajeto, principalmente, a mãe do adolescente.

A fatalidade se deu depois dos menores saírem da residência de um deles, no bairro Nilo Soares Gonçalves, onde estavam jogando Free Fire com a finalidade de buscarem um lanche no centro. Quando passavam pelo Parque Rui Ramos, infelizmente a brincadeira terminou em tragédia.

Muita balada a mãe de Roni falou da dor que sente pela ausência do filho. Em relação ao que ela descreve sobre o inquérito, a reportagem falou com a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pela 1ªDP de Alegrete e pela DPPA. A informação foi que o inquérito foi concluído com os laudos. Roni faleceu em decorrência de asfixia mecânica provocada por alimentos, ou seja, o adolescente teria se afogado no próprio vômito. Não havia lesões no corpo.

O jovem, segundo a família era um menino que tinha um grande coração. Um adolescente que respeitava a mãe e as irmãs além de ser um grande amigo dos amigos.