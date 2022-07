Jovem pula do 4º andar de prédio para fugir de incêndio e sobrevive em Santa Rosa

Uma jovem de 28 anos se jogou do 4º andar do prédio em que morava em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, para fugir de um incêndio que atingia o apartamento dela na noite de domingo (24). Ela sobreviveu a uma queda de 12 metros e está hospitalizada em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos da jovem entraram em contato por telefone por volta das 21h30 para avisar do incêndio, que havia atingido o apartamento que fica em um prédio no bairro Cruzeiro. Os moradores tentaram apagar as chamas com extintores, mas não conseguiram.

A jovem foi encontrada inconsciente pelos bombeiros em uma área aberta do condomínio. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Vida e Saúde, onde está internada com diversas fraturas pelo corpo.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros, mas destruiu parte da mobília que estava no apartamento. Além disso, dois cachorros, que eram de estimação da jovem, foram encontrados mortos. A estrutura do imóvel não foi comprometida.

Ainda não se sabe como o incêndio começou, o que deve ser investigado pela Polícia Civil.

