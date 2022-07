Jovem rompe medula ao cair de telhado após granizo em Capão do Cipó

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O jovem Regis Patrick Jardim, de 22 anos, sofreu graves ferimentos e está internado no Grupo Hospitalar Santiago (GHS), após ter caído de um telhado enquanto tentava consertar os danos causados pelo temporal de granizo em Entre Rios, interior de Capão do Cipó, neste sábado (16). A madrugada foi de pânico no Município pelo tamanho das pedras de gelo.

A direção do GHS informou que o rapaz será transferido para Santa Rosa e, inicialmente, exames indicam perda dos movimentos das pernas. Houve, conforme informação de familiar, rompimento da medula óssea, deixando Régis paraplégico. Ele realizava reparos em sua casa quando caiu do telhado, durante o dia.

Natural de Santo Antônio das Missões, Régis já está recebendo apoio e pedidos de orações nas redes sociais por tratar-se de pessoa muito querida em Capão do Cipó e região.

Fonte e imagens: Blog Rafael Nemitz