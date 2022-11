Jovem vai ao médico com dores nas costas e descobre estar em trabalho de parto na BA: ‘fiquei apavorada’

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma jovem de 20 anos foi ao médico com dores nas costas e descobriu que estava grávida através de um exame de raio-x. O caso ocorreu na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia.

“Eu fiquei apavorada na hora e perguntei: ‘como assim um bebê?’. Aí ele [médico] disse: ‘olha aqui a costela, o braço, ele já está encaixado, deve estar com uns seis ou sete meses’”, disse.

Neiliana Santos Pinheiro foi à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na quinta-feira (17), onde relatou as dores que sentia. Questionada se estava grávida, a jovem negou e foi informada de que tomaria remédio, além de fazer um raio-x. No entanto, durante a realização do exame ela teve uma surpresa: havia um bebê em sua barriga.

“Quando fui fazer o raio-x, a moça fez primeiro do tórax e depois da barriga. Aí ela saiu praticamente correndo da sala e levou o exame para o médico. Depois ela voltou e eu perguntei se podia ir [tomar o remédio] e ela disse: ‘pode’, [mas afirmou] que ela e o médico queriam conversar comigo”, comentou.

Quando chegou na sala do médico, Neiliana estranhou o fato das enfermeiras estarem no local olhando o raio-x. Nesse momento, o doutor falou: “tem um bebê aqui”. Em seguida, ele orientou a jovem a deitar na cama para fazer o exame e toque, e descobriu que ela estava em trabalho de parto.

“Ele fez o toque e disse que [o bebê] já estava saindo. Eu perguntei: ‘eu vou parir?’. Fiquei com vontade de chorar, nervosa, ansiosa. Só foi o tempo de me colocarem na ambulância. Cheguei no hospital já ganhando [o bebê] não demorou nem 10 minutos, foi muito rápido”, detalhou.

Apesar do susto, mãe e bebê passam bem. A recém-nascisa recebeu o nome de Jady Vitória.

“Ela nasceu sequinha, sem líquido nenhum, por isso minha barriga não teve crescimento, também não tive enjoo. Meu peito não cresceu, não saiu leite, começou a sair agora [depois que a bebê nasceu]. Na hora que vi ela, eu fiquei muito emocionada, estou muito feliz”, disse emocionada.

Por TV Santa Cruz e g1 BA