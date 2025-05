Jovens Adventistas doam sangue em Alegrete

O Projeto Vida por Vidas foi realizado pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul em abril de 2005. Impactado pelos resultados, parte do estado de São Paulo resolveu apoiar o projeto, realizando a campanha em setembro do mesmo ano. Em uma iniciativa inédita, foram arrecadadas mais de dez mil bolsas de sangue só no primeiro ano.

Em Alegrete, o Projeto Vida por Vidas foi realizado pela primeira vez em 2006 e de lá pra cá, os Jovens Adventistas procuram manter esta parceria de apoio ao Hemocentro, realizando entre duas a três campanhas por ano. Com o objetivo de conscientizar e incentivar a população para que desenvolvam o hábito de doar sangue regularmente eles vão ao Hemocentro de Alegrete a manter seu estoque de sangue para atender aos que necessitam.

O Projeto Vida por Vidas é coordenado pelos jovens da Igreja Adventistas do Sétimo Dia, e desde 2006 faz parte do calendário de atividades oficiais da Igreja em 8 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Em 2006, durante as comemorações do Dia Mundial do Doador Voluntário, em Washington, nos Estados Unidos, o Projeto Vida por Vidas foi homenageado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como “Campanha de destaque da Organização Pan-Americana da Saúde”.

Mais informações sobre as ações dos Jovens Adventistas de Alegrete podem ser acompanhadas através do Instagram @baitajovens.

[13/5 17:18] +55 55 9922-3664: Neste sábado (17/05) o Hemocentro estará aberto das 8h às 11h para receber doações de sangue, é uma ação em dia diferenciado, pois também visa possibilitar àqueles que querem fazer sua doação de sangue, mas não conseguem ir nos dias de semana.

Assim como em outras campanhas, além dos jovens da igreja Adventista, também os jovens da igreja Quadrangular estarão apoiando o Hemocentro nesta ação.

É um gesto simples, que pode salvar vidas e refletir o amor ao próximo, assim como Jesus ensinou.