Jovens cantam e oram por uma cidade melhor

Foram meninos e meninas da igreja evangélica Cristo é a Solução de Alegrete que realizaram um culto fora do Templo intercedendo por toda a população.

Algumas pessoas que passaram pelo local, no momento da ação, se emocionaram com a iniciativa. “É muito importante atitudes como esta. Pois também vai mostrar para a população o quanto é importante ter fé. Esses jovens merecem nosso reconhecimento” – destacou Arlinda Campos, uma transeunte que passava no local.

Durante a pandemia, várias ações, semelhantes foram realizadas pelos religiosos da cidade, em frente à santa Casa e Upa. Eles oraram pela saúde dos enfermos e também pelos profissionais na área da saúde que estavam na linha de frente.