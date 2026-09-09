Jovens da Igreja Filadélfia realizam ação evangelística no bairro Ulisses Guimarães

Durante o feriado da Independência, jovens da Igreja Filadélfia, em Alegrete, realizaram uma ação evangelística pelas ruas do bairro Ulisses Guimarães. A iniciativa teve como objetivo levar uma mensagem de fé, esperança e amor ao próximo, além de oferecer orações aos moradores da comunidade.

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Com o propósito de compartilhar a Palavra de Deus, os jovens percorreram diferentes pontos do bairro, conversando com moradores e orando por pessoas que aceitaram receber uma palavra de encorajamento. A ação também alcançou pessoas em situação de vulnerabilidade, que receberam atenção, oração e mensagens voltadas à fé cristã.

Segundo os jovens envolvidos na atividade, a proposta foi estar próximo da comunidade e incentivar os moradores a seguirem em direção a Jesus. “Nós queremos levar a Palavra, orar pelas pessoas e mostrar que Jesus está presente e que existe esperança”, destacaram os jovens participantes da ação.

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Evangelização pelas ruas

Ao longo da atividade, os integrantes da igreja abordaram moradores e compartilharam mensagens bíblicas, buscando estabelecer um momento de diálogo e acolhimento. Para os participantes, sair às ruas representa uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos cristãos e alcançar pessoas que muitas vezes enfrentam dificuldades sociais e pessoais. A ação movimentou as ruas do Ulisses Guimarães durante o feriado e reforçou a atuação da congregação junto à comunidade local.

Congregação atende moradores do bairro

A congregação da Igreja Filadélfia no bairro Ulisses Guimarães está localizada na Rua João O. da Silveira, nº 177, em frente ao campo do bairro. A congregação é coordenada pelos pastores presidentes Paulo Almeida e Josiane Almeida.

Além das ações de evangelização realizadas nas ruas, a congregação mantém uma programação regular de cultos aberta à comunidade.Os cultos no bairro Ulisses Guimarães acontecem às quartas-feiras, às 19h, e aos sábados, às 18h. A sede da Igreja Filadélfia está localizada na Rua José Ramos Lopes, nº 239, no bairro José de Abreu, em Alegrete.

Fé e serviço à comunidade

A iniciativa realizada durante o feriado da Independência demonstra a disposição dos jovens em atuar diretamente junto à comunidade, levando não apenas uma mensagem religiosa, mas também momentos de escuta, acolhimento e oração.

Para a Igreja Filadélfia, ações como essa representam uma forma de aproximar a igreja dos moradores e cumprir a missão de anunciar a mensagem cristã, especialmente entre aqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade. A mobilização dos jovens pelas ruas do Ulisses Guimarães transformou o feriado em uma oportunidade de evangelização e solidariedade, levando aos moradores uma mensagem de fé e esperança.