Jovens da Luz para os Povos realizam mais um Drive-Thru de orações

A ação teve como objetivo levar a palavra da Bíblia diretamente à comunidade, adotando uma abordagem inovadora e acessível.

Com a proposta de “levar a palavra da Bíblia às ruas”, o evento, realizado ao ar livre, foi uma forma de contato direto com a população. Utilizando o formato Drive Thru, os participantes puderam receber mensagens religiosas de forma dinâmica, sem precisar sair de seus veículos. Esta iniciativa visou não só promover a reflexão espiritual, mas também estreitar laços entre os jovens da Igreja Luz Para os Povos e os moradores da cidade.

A Praça dos Patinhos, ponto de grande circulação e visibilidade, foi escolhida estrategicamente para garantir maior alcance à ação. De acordo com os organizadores, o evento teve como foco facilitar o acesso à mensagem religiosa, permitindo que mais pessoas pudessem vivenciar esse momento de reflexão e fé de forma prática e acessível.

Para os jovens que participaram da organização, o evento reflete um compromisso constante com a comunidade de Alegrete. “Levar a palavra de Deus a todos os locais possíveis é necessário e faz bem à alma. Acreditamos que todos precisam alimentar não só o corpo, mas também o espírito”, afirmaram os organizadores da Nação Jovem.

Além de ser uma oportunidade para compartilhar o evangelho, o Drive Thru também simboliza o engajamento do grupo com as atividades regulares da Igreja Luz Para os Povos na cidade. Este tipo de ação é visto como uma forma de integrar os jovens ao trabalho social e espiritual da Igreja, buscando sempre inovar e levar a mensagem de fé de maneira acessível e criativa.