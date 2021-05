Jovens do programa de Aprendizagem do Senac Alegrete criam empresa do ramo da alimentação 

Compartilhe















Com objetivo de criar situações práticas que possam trabalhar competências importantes para o mercado de trabalho e conhecimentos técnicos adquiridos em aula, os alunos das turmas 5975 e 5949 do programa Jovem Aprendiz do Senac Alegrete desenvolveram a ideia de uma empresa do ramo da alimentação com vendas através das mídias sociais. “Nasceu assim a Baita Salgados, que comercializa salgados congelados com qualidade, cuidados e muito carinho. A atividade respeita todas as etapas do processo de venda desde a organização da equipe de trabalho até a preocupação com a fidelização de seus clientes”, contou a docente e orientadora Ingrid Porto.

Os alunos do programa são incentivados a desenvolver uma situação que consolide os conhecimentos técnicos abordados em aula como missão, valores, ferramentas de organização, atendimento ao cliente e empreendedorismo com uma atividade prática. A turma dividiu tarefas por setores segmentados como financeiro, compras, estoque, produção, marketing e vendas e com o acompanhamento constante da docente, a atividade foi destacando-se e demonstrando semana a semana que poderia tornar-se um negócio real e viável. “Eles têm demonstrado, neste período, empenho e dedicação para comprovar que mesmo diante de adversidades é possível criar possibilidades e crescer profissionalmente,”, afirmou a docente.

Para o aluno Andrew Garcez Rodrigues, aprendiz nas Lojas Quero Quero, o trabalho agregou muito. “Pude me colocar em um lugar onde nunca imaginei estar que é ter criado uma empresa. Eu consegui melhorar minha visão profissional e a postura perante aos clientes, pois geralmente no comércio somos funcionários com clientes. Já no momento do trabalho das empresas, eu era um dos fundadores com o cliente. É algo muito diferente e com um imenso compromisso, mas compromisso e dedicação nunca faltaram”, disse.

“A atividade da criação das empresas foi algo inesperado para mim. Confesso que no início pensei, como vou fazer isso?”, se questionou Alana Almeida Arnabal, aprendiz no Posto Bufon e que atua no setor financeiro da empresa Baita Salgados. “Mas eu e meus colegas começamos a projetar nossa empresa com passos pequenos pensando desde o nome, logotipo, o que seria vendido até a parte de marketing, entregas e investimentos. Acredito que nós já estávamos com um preparo teórico enriquecido para colocar em prática nosso projeto e conseguimos fazer uma empresa com bastante profissionalismo”, concluiu.

Já Nariane Mombaque é a responsável pela produção na empresa criada por ela e os colegas. “Tomei todos os cuidados necessários para preparar o pedido com todo cuidado e principalmente carinho. A gratidão em ver que os clientes ficam satisfeitos com o nosso produto é imensa! Eu tenho orgulho em dizer que faço parte da equipe Baita salgados, que dia a dia vem tendo mais reconhecimento. A criação do Baita Salgados me ajudou a trabalhar em grupo, em harmonia, a expor minhas ideias e a ter visão crítica sobre as coisas, sem falar no contato com o cliente, a experiência com o marketing e como jovens empreendedores”, afirmou.

A aprendiz no Supermercado Baklizi, Mariana Aquino, atua no marketing da Baita Salgados e contou que o processo de criação e desenvolvimento do marketing da empresa lhe trouxe grandes desafios como, por exemplo, lidar com o público através da internet. “Essa demanda me proporcionou um novo olhar sobre o uso das mídias sociais como forma de empreender. Ver nosso trabalho tendo bons resultados me deixa muito feliz e orgulhosa. Tem sido uma experiência muito enriquecedora e sou imensamente grata a nossa orientadora e aos colegas que integram a equipe do projeto pelo apoio e dedicação”, agradeceu a aprendiz.

A docente e orientadora Ingrid Porto explicou que o trabalho envolveu os jovens com questões práticas que proporcionaram experiências. “Com certeza ficarão marcadas em suas vidas profissionais. Porém, não é apenas a questão profissional que fica evidenciada na aprendizagem do Senac Alegrete, mas também a valorização da empatia, da preocupação com nossa sociedade e comunidade. Os alunos manifestaram seu desejo de reverter o lucro com o projeto para nossa Santa Casa de Caridade e isso enfatiza nosso comprometimento com o desenvolvimento de pessoas. Formando profissionais competentes mas, principalmente, seres humanos amorosos, gentis e generosos, construindo a cada dia o futuro que todos desejamos”, finalizou.