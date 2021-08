Jovens formam longa fila para tomar 1ª dose da vacina contra Covid em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A vacinação avança em Alegrete e, neste dia 10, a imunização chega a faixa etária de pessoas com 25 anos ou mais.

Vacinação contra Covid-19 – 25 anos ou mais

Desde muito cedo, jovens nesta faixa etária formavam uma enorme fila que se estendeu por várias quadras da avenida Eurípedes Brasil Milano. Neste dia serão 1.307 doses de vacina e a imunização acontece apenas no salão principal do CTG Farroupilha.

Vacinação contra Covid-19 – 25 anos ou mais

Mesmo com a volta do frio, os jovens acordaram mais cedo e foram para a fila- numa demonstração de vontade e interesse em se imunizar contra a Covid-19 .

Quanto mais baixa a faixa etária, aumenta o número de pessoas a serem vacinadas aqui em Alegrete.

Vacinação contra Covid-19 – 25 anos ou mais

Ate o momento 62, 4% da população já foi imunizada coma primeira dose da vacina aqui no Município.

Com uma população estimada em 73.589 pessoas, a cidade atingiu 62,4 % com a primeira dose, ou seja, 45.887 pessoas já tomaram a vacina. Em relação a segunda dose, são 21.223 imunizadas contra a covid-19. Com a dose única soma-se 1.747 pessoas vacinadas. Entre os não residentes, já são 5.595 pessoas vacinadas fora de domicílio.