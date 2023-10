Jovens rurais da fronteira oeste participam de encontro no CTG Honório Lemes em Alegrete

Está sendo realizado no CTG Honório Lemes, no Caverá, o Encontro Regional de Jovens Rurais, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete. Em modalidade de acampamento, os mais de 80 jovens de Alegrete e outras cidades da região discutem assuntos importantes relativos às atividades as quais suas famílias estão inseridas na área rural. Também participam alunos do Polo Francisco Mafaldo do Caverá.

O prefeito Márcio Amaral, os secretários de educação, Rui Medeiros e de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri e mais a vereadora Dileusa Alves participaram da abertura do evento que segue, neste sábado, e terá atividades no Durasnal.

O evento contará com jogos rurais como corrida do ovo, do saco, bodoque, jogo de truco, tiro de laço, destorcedor e prova coletiva. Outra atividade desses encontros são as cirandas de rodas com a coordenação regional de jovens. Também haverá a montagem de acampamento fronteiriço. A noite haverá atividades culturais com apresentações artísticas, com invernada do CTG Honório Lemes, declamação e contação de causos e histórias antigas.

No sábado (21), haverá uma visita pedagógica na Agropecuária Cogo, no Durasnal, encerrando com almoço para os participantes. O Encontro é realizado pela comissão de jovens do Sindicato Rural de Alegrete, regional fronteira oeste, com apoio da FETAG/RS SENAR AJS e Roger Severo.