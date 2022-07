Jovens são encontrados mortos sobre trilhos de trem em Santa Maria

Share on Email

Um jovem e uma adolescente foram encontrados mortos por agentes penitenciários na manhã desta terça-feira (26), em Santa Maria. Os corpos foram localizados por volta das 8h30min, quando os agentes chegavam para trabalhar na Penitenciária Estadual de Santa Maria. As vítimas foram identificadas como Matheus Augusto Gireli, 19 anos, e Erica Sales Prestes, 14 anos.

Os corpos estavam sobre os trilhos da linha férrea, próximo à Rua Lavras do Sul, que fica aos fundos da Pesm. As duas vítimas apresentavam marcas de tiros. Os dois eram de Santiago, cidade também na Região Central. Próximo dos corpos foram encontradas passagens de ônibus do município de origem deles.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria investiga o caso. Ainda não se sabe se os dois foram executados no local ou se foram assassinados em outro lugar e tiveram os corpos largados nos trilhos.

Fonte: Diário de Santa Maria

Por NAION CURCINO