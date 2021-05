Todos os indicadores confirmam: a Covid em queda em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), publicou o relatório semanal sobre a Covid-19 em Alegrete, elaborado pelo analista de dados da SMS Marco Rego, que mostra 14 regiões apresentando risco baixo, sinalizada em cor azul no mapa e 02 risco médio, sinalizada pela cor amarela.

O relatório mostra que de 28 de abril a 04 de maio foram 147 casos acumulados de novas infecções. Sendo que, na semana anterior houve a confirmação de 176 pessoas, demonstrando assim uma diminuição de 16,48% com relação aos últimos sete dias.

Nesse período também foram registrados 175 casos de recuperações, comparando-se com os últimos sete dias, que foram registrados 251 casos, assim houve uma queda de 30,28% no índice de recuperados.

Na semana em questão, por mais uma vez consecutiva, pode-se constatar uma diminuição na média móvel de novas confirmações para COVID-19, totalizando a média em 21 novos casos diários, ao passo que, nos 7 dias anteriores foi registrada a média de 25,1 novos casos diários, houve assim uma diminuição de 16,48% com relação à última semana.

Assim, segundo o relatório, fechamos a semana também com queda de 25,37% no volume de casos ativos, totalizando 100 casos no período de 28 de abril a 04 de maio, em contraponto com os 134 casos ativos contabilizados nos 7 dias anteriores.

Nos últimos sete dias, foram registrados 06 óbitos ocorridos no município, perfazendo a média de 0,85 pacientes por dia, também apontando queda no período.

Em 04 de maio Alegrete apresenta a taxa de 96,68% de casos recuperados, 1,07% de casos ativos e uma letalidade aparente de 2,25%, dos casos confirmados e um total de 211 óbitos registrados por COVID-19.

DPCOM