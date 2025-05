Judiciário realiza fiscalização presencial no Presídio Estadual de Alegrete

Nesta semana, o juiz de direito Rafael Echevarria Borba, acompanhado do promotor de justiça Jesse Padilha de Góes, realizou uma vistoria presencial no Presídio Estadual de Alegrete. A visita teve como objetivo fiscalizar as condições da unidade prisional e acompanhar as obras de reforma em andamento nas dependências do presídio.

Durante a inspeção, foram observadas melhorias estruturais no local, além da realização de diálogos com policiais penais, a equipe técnica e representantes dos apenados. Esse contato direto permitiu a verificação de demandas, sugestões e preocupações relacionadas ao ambiente carcerário e à rotina dos internos.

Atualmente, o Presídio Estadual de Alegrete abriga 119 presosŕ, além de 259 apenados que estão em outras cadeias. Também há 156 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica na região.

A ação integra o trabalho contínuo de fiscalização do sistema penitenciário, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais dos presos e a adequada atuação da administração penal.

Informações e imagens: Rafael Echevarria Borba.