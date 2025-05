Judoca alegretense conquista Bronze no Sul-Americano de Judô

A competição reuniu em torno de 280 judocas de diversos países da América do Sul, promovendo integração e alto nível técnico entre os participantes. Brazeiro disputou no individual no sábado (17), num chaveamento entre judocas do Equador, Argentina e outro atleta do Brasil. Ele avançou de fase e no final do dia disputou o 3º lugar, conquistando a medalha de bronze.

“Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui. Muita torcida. Obrigado por tudo”, destacou o alegretense ostentando a medalha no peito. O judoca ainda competiu por equipe. Ao lado dos atletas Valdecir Marcelo Schossler; da Associação Gaba; Henry Luciano Maggi do Recreio da Juventude; Raymundo Monteiro Neto da Fusegi; e Fabiano Miranda colega de Kageyama, conquistaram a Prata por equipe na categoria veterano M5.

A delegação brasileira foi a campeã geral do Sul-Americano no Paraguai. Brazeiro conta que foi mais uma página no currículo de atleta escrita com muita humildade e determinação.