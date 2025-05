Judoca alegretense é vice no estadual em Caxias do Sul e vai para o Sul-americano no Paraguai

Na região Serrana, o judô gaúcho teve mais um encontro válido pela sétima etapa do Circuito de Copas da Federação Gaúcha de Judô. Na verdade o município de Caxias do Sul recebeu praticamente um evento triplo: Campeonato Estadual para todas as categorias, à exceção do júnior e sênior, em que a etapa será a Copa Caxias. E a programação, também incluiu mais uma edição do Festival, voltado ao público infantil.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A competição realizada no Centro Esportivo do Sesi que se transformou na cidade dos tatames. E foi nesse cenário que Brazeiro conseguiu um bom resultado. O sensei alegretense, faixa preta de judô lutou na categoria veterano IV para atletas com menos de 81 kg e arrematou o vice campeonato estadual.

Brazeiro embarca nessa quarta-feira (14), para o Paraguai onde disputa o sul-americano de judô. Em Caxias, o atleta alegretense ainda conquistou o 5º lugar na classificação geral entre equipes com a Kageyama. O nível foi muito forte e o judoca salienta o crescimento da modalidade e a grande participação das equipes de ponta como a Sogipa e Recreio que elevaram o nível do estadual.

Além da competição em Assunção, o alegretense menciona que o próximo evento com a equipe kageyama será o campeonato interior em Dom Feliciano, confirmado para junho.

Fotos: Kageyama