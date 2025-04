Judoca alegretense garante título na Copa Bagé e confirma presença no Sul-americano

A Academia Tekion foi a grande campeã e fez a festa contra as outras quase 30 participantes e garantiu os principais do troféu do evento, disputado por quase 600 atletas no último sábado, no ginásio do Colégio Auxiliadora.

A Tekion foi seguida no pódio da Divisão Principal pela Ajusc/Unisc, Kageyama, Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo e Sogipa. Em um feito raro, a Tekion também foi a campeã na Divisão Aspirantes. Nesta categoria, teve Judokai, Tatsuya, Assiaju e Judô Freires ao seu lado no pódio.

Foto: Cley Martins

A Supercopa Bagé também contou com homenagem ao sensei Paulo Adriano, da Judokai, falecido dias do torneio, além de contar com expressiva participação de convidados, o que proporcionou até um intercâmbio de países, com judocas uruguaios entrando no tatame.

“Gostaria de parabenizar a comunidade do judô gaúcho e nossos convidados uruguaios. Somente com essa força foi possível colocar 587 participações no evento deste sábado, no interior do RS, com tamanha magnitude em prol ainda mais do crescimento e desenvolvimento do nosso judô”, destacou o diretor técnico da FGJ, Douglas Potrich.

Braseiro, pontuou que a Kageyama Alegrete não levou equipe nessa competição, somente ele representou a agremiação. Próximo evento onde a equipe kageyama de Judô estará e no estadual que acontece em Caxias do Sul, no dia 10 de maio. O atleta também confirmou presença no Sul-americano da modalidade que acontece de 16 a 18 de maio no Paraguai.