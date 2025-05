Judoca alegretense já está no Paraguai em busca do sonho de conquistar o Sul-americano

O Estado do Rio Grande do Sul está representado no Campeonato Sul-Americano de Veteranos, que acontece de hoje (16), até o dia 18 de maio, no Paraguai com cinco atletas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Federação Gaúcha de Judô terá os judocas Valdecir Marcelo Schossler – Classe M5 – Associação Gaba; Henry Luciano Maggi – Classe M7 – Recreio da Juventude; Raymundo Monteiro Neto – Classe M3 – Fusegi; Fabiano Miranda – Classe M4 – Kageyama e André Brazeiro da Rosa – Classe M5 – Kageyama.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O alegretense participou da pesagem oficial manhã desta sexta e aguardava a confirmação da primeira luta para o início da noite.

Fotos: André Rosa