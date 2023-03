Judoca alegretense participa de credenciamento técnico e clínica de arbitragem em Santa Maria

A cidade esteve representada pelo responsável técnico da Tanemaki Judô Uilian Rodolfo Almeida, que explicou sobre o importante evento pré-temporada.

Segundo Almeida, o credenciamento é anual e além de trazer atualização para os professores na parte técnica, busca padronizar um método de ensino conforme a tradição do judô e paralelo ao que se tem de mais moderno na arte marcial.

“Parabéns ao sensei Luiz Pavani pela apresentação do Kodomo no Kata, importantíssimo para iniciação do Judô. Também ao sensei Bruno Chalar pelo domínio normativo e condução da clínica, e também pelas contribuições do sensei Flávio Pereira, em cada aspecto apresentado com sua experiência como árbitro FIJ”, destacou o alegretense.

Rodolfo fez questão de registrar a presença dos amigos do judô Castelo Branco do sensei Rogério, e da Judokan, representada no centro do Estado, pelo sensei Eron da Vila Borgesii, vizinho fronteiriço.

Os treinos da Tanemaki Judô acontecem as segundas, terças e quintas a partir das 18h, visando a preparação para a competição que acontece em Santa Maria, no final de abril, a Super Copa de Judô.

Fotos: reprodução