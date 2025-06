Judocas de Alegrete travam boas lutas e vencem no Campeonato Interior em Dom Feliciano

Share on Email

A Federação Gaúcha de Judô realizou no último sábado (28), a primeira das etapas regionais do Circuito Estadual 2025, o Campeonato Interior. A competição, voltada a atletas residentes fora da Região Metropolitana e Serra, tece os tatames dispostos no Ginásio Municipal de Dom Feliciano.

Alegrete foi bem representada no pontapé inicial do Estadual de Judô. O sensei Brazeiro e Helen Tito levaram uma delegação de atletas no Campeonato do Interior e deu bons pódios em Dom Feliciano.

A bandeira de Alegrete figurou no alto do pódio durante a entrega de prêmios. Os combates do Campeonato Interior destacaram os vencedores desta 1ª etapa. Confira os resultados dos alegretenses:

André Brazeiro campeão categoria master M4 e M5 -81 kg

Hellen Tito campeã categoria sênior -63kg

Júlia Facharaldins campeã categoria sub 15.

Maria Júlia do Prado – 3° lugar categoria Sub 11.

Rebeca Chagas- 3° lugar categoria sub 13.

João Gabriel Oliveira – 3° lugar categoria sub 11.

Bento Mota- 3° lugar categoria sub 11.

Nathaniel Fagundes – 3° lugar categoria sub 11.

Quase 300 judocas estiveram no evento, que também contou com o Festival, a atividade lúdica da FGJ destinada ao público infantil, promovendo a integração das famílias com o ambiente competitivo.

O torneio é o terceiro em sequência de um junho movimentado para o judô gaúcho. Duas semanas atrás, os atletas gaúchos recepcionaram visitantes de outros cinco estados dois países para a 1ª Copa RS Internacional. Na última semana, 71 duplas quebraram o recorde do Estadual de Katas, em Porto Alegre.

Fotos: Matheus Cipolat