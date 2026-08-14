Juiz destaca responsabilidade do Poder Público no fortalecimento das famílias em Alegrete

Realizada ao longo de dois dias, a iniciativa reuniu autoridades, profissionais e representantes da sociedade civil em momentos de diálogo e reflexão sobre a importância dos vínculos familiares e o papel das instituições na proteção e no fortalecimento das famílias.

Coordenador da Semana, o vereador Eder Fioravante destacou, durante o encerramento, a oportunidade de promover a troca de conhecimentos e experiências com profissionais que atuam diretamente na defesa de direitos e na proteção das famílias.

Juiz aborda desafios enfrentados pelas famílias

O encerramento contou com palestra do juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Alegrete, Renan Alexandre Ioris. Com o tema “Compromisso do Poder Público com a Família”, o magistrado abordou a responsabilidade do Estado na criação de condições para proteger as famílias e contribuir para o fortalecimento dos vínculos.

“Quando uma família não vai bem, toda a sociedade responde”, afirmou Ioris ao destacar que a atuação do Poder Público deve ir além da intervenção diante de situações de conflito, também contemplando ações de apoio, proteção e prevenção.

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A partir de sua experiência na Vara da Infância e da Juventude, o juiz apresentou situações que chegam ao Judiciário e envolvem questões como guarda, divórcio, violência doméstica e abandono. Os exemplos serviram para contextualizar os impactos que os conflitos familiares podem produzir na vida de crianças e adolescentes.

Outro aspecto abordado foi a dificuldade de diálogo dentro das próprias famílias. Segundo o magistrado, embora as tecnologias tenham ampliado as possibilidades de comunicação, isso não significa necessariamente maior proximidade entre as pessoas.

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Ao tratar da responsabilidade nas relações familiares, Ioris ressaltou a diferença entre sentimento e dever. “O amor é sentimento, o cuidado é dever. Afeto não é determinado em sentença, pois o conceito de família é muito maior”, afirmou.

Rede de proteção e políticas públicas

Durante a palestra, o juiz também destacou a necessidade de atuação integrada entre os diferentes setores da rede de proteção e o Poder Legislativo na formulação e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às famílias.

Para Ioris, decisões e ações tomadas no presente têm reflexos nas próximas gerações. “As relações de hoje refletem no amanhã. O compromisso do Poder Público de hoje é um compromisso com o futuro”, concluiu.

A abordagem reforçou um dos principais objetivos da Semana da Valorização das Famílias: ampliar o debate sobre a responsabilidade compartilhada entre famílias, sociedade e Poder Público na construção de uma rede de proteção capaz de enfrentar situações de vulnerabilidade e preservar vínculos.

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Música encerrou a programação

Além das atividades de caráter institucional e formativo, a noite também contou com atrações culturais. A cantora gospel Jesseler Lamberty realizou uma apresentação durante o evento. Na sequência, o Coral UMADAL encerrou a programação.

Participaram do último dia da Semana da Valorização das Famílias a presidente da Câmara Municipal, vereadora Firmina Soares; o vereador e coordenador da iniciativa, Eder Fioravante; o ex-vereador Bispo Ênio Bastos; a representante da coordenação do curso de Direito da Urcamp Alegrete, Jane Machado Araújo; além de representantes da sociedade civil.

Ao final dos dois dias de atividades, a Câmara reforçou a proposta de colocar em debate a importância das relações familiares e o papel das instituições públicas na construção de ações que contribuam para a proteção, o cuidado e o fortalecimento das famílias.

Com informações: Assessoria da Câmara