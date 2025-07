Junho supera média histórica de chuva e previsão é que julho siga a tendência em Alegrete

Conforme a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica predomínio de chuvas próximas à média em grande parte do País para o mês de julho. Em áreas do norte da Região Norte, oeste do Paraná e nordeste do Rio Grande do Sul, a tendência é de chuvas abaixo da média. Já em áreas pontuais dos extremos oeste, norte e nordeste do país, são previstas chuvas acima da média.

Para a Região Sul, são previstas chuvas acima da média no centro-leste do Paraná e sul do Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem ultrapassar os 130 mm. Já em áreas do nordeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná, são previstas chuvas abaixo da média. Nas demais áreas da região, são previstos acumulados próximos à média histórica.

Em Alegrete, de 01 a 30 de junho de 2025 o acumulado foi de 239.8 mm registrado pela estação automática SGB/ANA. No mesmo período do ano passado, a cidade registrou um acumulado de 164mm de chuva em Alegrete. Pelo Climatempo foram 268 mm no município, 200% da média normal para o mês que é de 134mm. A média histórica de julho (1986 a 2024) para Alegrete é de 106.7mm.

A ocorrência de chuvas durante o mês de julho pode dificultar a semeadura e o estabelecimento inicial dos cultivos de inverno. Além disso, a previsão de temperaturas mais baixas aumenta a probabilidade de geadas, que podem representar risco às culturas mais sensíveis, como hortaliças e frutíferas, diz o instituto.