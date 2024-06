Junho Vemelho alerta para a necessidade da doação de sangue; níveis do Hemocentro são críticos

Share on Email

Segundo Fernanda Souza, assistente social e coordenadora do hemocentro na cidade, a maior dificuldade está nos tipos sanguíneos O+ e O-. Ela completa: “temos uma média de quatro doadores por dia, sendo que o ideal seria no mínimo 10. Estamos sempre com um déficit de 50% nas doações necessárias para manter o estoque em níveis ideais.”

A celebração do Junho Vermelho contribui significativamente para a sensibilização global sobre a promoção de hábitos de doação. É um mês para homenagear os heróis anônimos que, por meio de suas doações, salvam vidas e contribuem para a saúde de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Participar do Junho Vermelho é uma maneira eficaz de ajudar a garantir que todos tenham acesso a sangue seguro e disponível quando necessário. Doe sangue!

Os requisitos para ser doador são:

Apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, como RG ou CNH.

Ter boa saúde.

Pesar mais de 50 kg.

Não estar em jejum.

Dormir ao menos 6 horas antes da doação.

Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Tatuagem impede a doação por 6 meses.

Já Luciana Dias Lemes de Vargas – Coordenadora do curso técnico de enfermagem do Senac Alegrete, acrescenta que aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes e um total de 3.159.774 milhões de doações de sangue por ano no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo dados de 2022.

Durante o inverno, muitos hemocentros e bancos de sangue enfrentam uma significativa redução no número de doadores. Por isso, o mês de junho é chamado de “Junho Vermelho”. A data de 14 de junho (Dia Mundial do Doador de Sangue) busca aumentar a conscientização sobre a importância da doação no período mais frio do ano.

Entre os fatores que reforçam a importância da doação de sangue estão:

Salvar vidas: uma única doação pode salvar até quatro vidas.

No Dezembro Vermelho, o testemunho de um adolescente, à época, que contraiu o vírus HIV

Manter estoque adequado: a manutenção dos bancos de sangue com estoques adequados é fundamental para atender emergências, cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, entre outros.

Solidariedade: a doação de sangue é um ato de altruísmo e solidariedade com aqueles que necessitam.

Além disso, o Junho Vermelho tem o intuito de reconhecer e agradecer aos doadores voluntários em todo o mundo, aumentando a conscientização sobre a necessidade contínua de doações de sangue regulares para a segurança dos estoques adequados nos hospitais e hemocentros.

Hilário Nicolau Dolina