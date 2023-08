Júri condena réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal em Alegrete

O crime ocorreu em 24 de abril do ano passado, em via pública, após uma discussão dentro de um bar no Centro da cidade. O réu foi condenado à pena de 19 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). O júri, presidido pelo Juiz Rafael Echevarria Borba, foi realizado nessa terça-feira (8/8).

Depois do desentendimento, segundo a denúncia, o réu e a vítima (outro homem) foram expulsos do local e seguiram a discussão fora do bar. O réu teria ido até um carro e retornado com uma faca, passando a desferir golpes na cabeça, abdômen e tórax da vítima. O homem estava desarmado e foi gravemente ferido com necessidade de procedimento cirúrgico. Rodrigo foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

Recentemente, em 27 de julho, o mesmo réu foi condenado por lesão corporal grave contra um policial penal. O fato ocorreu em 2016, em circunstâncias similares ao caso do júri. O réu e um comparsa teriam provocado uma discussão contra a vítima em um bar e, posteriormente, o agredido com socos e pontapés. A motivação do crime teria sido uma multa de trânsito aplicada pela vítima quando atuava como policial militar. O crime de lesão corporal foi majorado por ter sido praticado contra agente público em decorrência da sua atuação como policial. A pena foi de 6 anos, 9 meses e 20 dias de prisão em regime fechado.

Fonte: TJRS(Sabrina Barcelos Corrêa)