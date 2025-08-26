Justiça concede 37,4 mil medidas protetivas no primeiro semestre de 2025

Na linha de frente desse combate, um dispositivo importante da legislação atua na defesa das vítimas: as medidas protetivas, capazes de romper os ciclos de violência. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 37,4 mil foram concedidas pelo Judiciário gaúcho, de acordo com a base de dados do Conselho Nacional de Justiça. Em 2024, cerca de 68 mil foram registradas.

Os números expressivos condizem com a realidade preocupante no Brasil, que também reflete no cenário estadual. Nos primeiros meses deste ano, 36 feminicídios foram notificados no RS, além de outras 134 tentativas. A medida protetiva é conhecida por salvar vidas e isso também tem relação com as estatísticas: em 2024, por exemplo, quando houve o registro de 72 feminicídios no estado, quase 90% dessas vítimas não tinham medidas vigentes na data do crime, de acordo com a Polícia Civil.

Mas, afinal, o que são medidas protetivas? Quem pode solicitá-las e o que elas garantem às mulheres? Adquirir e compartilhar conhecimento sobre o funcionamento desta ferramenta de proteção é, também, auxiliar no enfrentamento da violência. Confira abaixo o que é importante saber:

O que são medidas protetivas?

Concedidas por um Juiz ou Juíza, elas têm o objetivo principal de afastar o agressor da vítima para evitar a continuidade ou o agravamento da violência.

Quem pode solicitar?

Qualquer mulher que esteja vivendo uma situação de violência doméstica e familiar, mesmo sem ter advogado ou ter registrado a ocorrência na polícia.

Preciso ir até a delegacia?

Não necessariamente. Desde abril, as medidas protetivas podem ser solicitadas de forma online, no site da Delegacia Online da Mulher do Rio Grande do Sul. Também é possível pedir pela proteção pessoalmente em qualquer Delegacia de Polícia.

Quando posso solicitar?

24 horas por dia, nos sete dias da semana. O Poder Judiciário atua em regime de plantão, em todas as Comarcas, por isso, o pedido poderá ser apresentado imediatamente.

Demora muito para ser analisada e concedida?

A autoridade policial tem até 48 horas para encaminhar o pedido à Justiça. O Judiciário também deverá decidir em até 48 horas. Segundo a Polícia, o serviço tem prioridade de atendimento e muitas das solicitações feitas pela internet são deferidas pela Justiça em poucas horas.

Com a proteção, quais são as medidas contra o agressor?

O Judiciário pode aplicar de imediato algumas medidas em conjunto ou separadamente, como: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; suspensão da posse ou restrição do porte de armas; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e de frequentar certos lugares para preservar a integridade da vítima; entre outras.

Há ações para a mulher?

Sim. Entre as medidas em benefício para as vítimas, estão: encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programas de proteção; garantia da volta da vítima e de seus filhos ao lar abandonado em razão da agressão sofrida; afastamento da vítima do seu lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; proibição temporária de o agressor fazer contratos para alugar ou vender o imóvel que seja comum ao casal; suspensão da validade de procurações que a vítima tenha dado ao agressor; entre outras.

O que fazer quando o agressor descumpre a medida protetiva?

Descumprir medida protetiva é crime, sendo a pena fixada em 3 meses a 2 anos de prisão. O descumprimento precisa ser comunicado pela mulher, seja pessoalmente na Polícia, seja de forma virtual, no site da Delegacia Online da Mulher.

Como pedir ajuda?

Em situações de emergência, ligue imediatamente para a Brigada Militar pelo número 190. A Central de Atendimento à Mulher, no Disque 180, também presta atendimento diário e ininterrupto de qualquer lugar do Brasil. Para ter assistência jurídica gratuita, contate a Defensoria Pública pelo número 0800-644-5556.

Fonte: Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Cevid) e Polícia Civil.