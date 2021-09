Justiça de Pilcha: audiência crioula será no dia 17 setembro

Chega mais um mês de setembro e o Rio Grande do Sul se veste com as cores de sua bandeira e faz questão de demonstrar seu amor e respeito às boas e seculares tradições.

Os gaúchos se trajam a rigor com suas bombachas, botas e o lenço, enquanto as prendas exibem seus vestidos rodados.

Orgulhamo-nos de nosso chimarrão, de nossas vestes, de nossos campos, da história de perseverança daquilo que acreditamos e de nosso espírito de irresignação frente às injustiças.

Juiz Dr. Rafael Echevarria Borba

Entramos no mês farroupilha em que muitas entidades tradicionalistas se mobilizam para os festejos que, este ano, ainda terá uma conotação diferente, porque ainda estamos em pandemia.

A adesão a todo esse movimento e espirito de congraçamento e na busca de demonstrar que o gauchismo pode ser cultivado em qualquer ambiente, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, há menos de uma década tem se pilchado no mês de setembro, realizando seus julgamentos e onde o povo se reúne e cultua sua tradição. São as audiências crioulas, audiências gauderias ou audiências gaúchas que a cada ano tomam mais fôlego no Rio Grande afora, permitindo que o Poder Judiciário e os lidadores do direito mostrem à comunidade como se busca a realização de um direito, como acontece uma audiência, como se julga um processo de modo especialmente público, oportunizando contato mais próximo e aberto.

O juiz da Rafael Echevarria Borba, juiz presidente do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alegrete que costuma ir ao Fórum usando sua pilcha vai realizar, no dia 17 de setembro, as 14h, no CTG Aconchego dos Caranchos uma audiência de trabalho com formato gaúcho.

Ele convida os tradicionalistas para prestigiar o trabalho, de forma especial, será realizada dentro do mês do Festejos Farroupilha aqui em Alegrete. Todos devem obedecer os protocolos sanitários.