Justiça de pilcha e sentenças em versos: Audiência Crioula é atração nos Festejos Farroupilhas

Os Festejos Farroupilha de Alegrete têm entre suas características a diversidade de atividades que integram a programação e aproximam diferentes setores da comunidade da tradição e da cultura gaúcha. Nesta segunda-feira (14), o Poder Judiciário também fez parte dessa programação, com a realização de uma audiência crioula no CTG Aconchego dos Caranchos.

A audiência foi conduzida pelo juiz Rafael Echevarria Borba, da Vara Criminal e também juiz eleitoral de Alegrete. As promotoras de Justiça Camila Félix, Rochele Jelineck e Lívia Menezes Simão participaram da atividade vestidas com trajes típicos gaúchos.

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Também estiveram presentes o prefeito Jesse Trindade; o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres; a delegada Fernanda Mendonça; a patrona dos Festejos Farroupilha, Anita Silveira; representantes da OAB, APAE, advogados, integrantes da Comissão dos Festejos, prendados, servidores do Judiciário e do Ministério Público e representantes de entidades tradicionalistas.

A iniciativa vem sendo realizada em Alegrete por estímulo do juiz Rafael Echevarria Borba, natural de Bagé e radicado profissionalmente no município há vários anos. Conhecido pela proximidade com o tradicionalismo, o magistrado costuma utilizar a pilcha gaúcha em atividades do cotidiano forense, inclusive em audiências e julgamentos realizados no Foro de Alegrete.

Mais uma vez, a patronagem do CTG Aconchego dos Caranchos recebeu integrantes do Poder Judiciário para a realização da atividade, que passou a integrar a programação dos Festejos Farroupilha e representa uma das formas de aproximar a Justiça da identidade cultural do município.

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Mantendo os ritos de uma audiência convencional, foram apresentados os motivos e analisados os processos incluídos na pauta. Entre os casos julgados estavam uma ação envolvendo um trabalhador rural que havia sido flagrado com munição e outra relacionada a usucapião.

As duas decisões foram favoráveis aos autores e seus respectivos representantes legais.

O diferencial da audiência ficou por conta da forma como as sentenças foram proferidas. O juiz Rafael Echevarria Borba apresentou as decisões em versos, incorporando à formalidade do ato elementos da cultura e da linguagem tradicionalista.

A realização da audiência crioula dentro de um CTG reforça a característica dos Festejos Farroupilha de Alegrete de levar a tradição para diferentes espaços da vida comunitária, reunindo cultura, instituições e sociedade em torno das raízes do município e da identidade do Rio Grande do Sul.