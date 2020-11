Justiça Eleitoral elogia o comportamento da comunidade durante a eleição deste domingo

Márcio Amaral, do MDB, foi reeleito, neste domingo (15), prefeito de Alegrete para os próximos quatro anos com 16.038 votos votos no total, 43,22% dos votos.

Uma eleição atípica em 131 anos da República, com a pandemia do novo coronavírus em que a votação iniciou uma hora mais cedo. Além da preferência para idosos e grupos de risco até às 10h. Com o número total de 58.603 eleitores, o Município teve 39.134 votos, destes 36.462 (93,17%) válidos. Além de 1.758 (4,49%), brancos e 638 (1,63%) nulos. Um dos fatores que preocupava era o número de abstenções que ficou bem acima dos anos anteriores com 19.469 (33,22%). Já no ano de 2016 a abstenção foi de 15.228 (25,08%).

Das 149 urnas, a última a chegar no Fórum foi de número 039 da localidade de Angico, cerca de 60Km da cidade por volta das 20h.

O Juiz eleitoral Thiago Tristão agradeceu à comunidade pela forma democrática e respeitosa que ocorreram as eleições. Ele destacou que apenas um incidente com atenuante foi registrado, onde um presidente de mesa foi preso por crime eleitoral. Nas demais seções muitas orientações, porém, sem nenhum outra intercorrência grave. A Promotora eleitoral Dra Daniela Fistarol acrescentou que o movimento mais intenso foi pela manhã e que à tarde, novamente a equipe repassou em alguns educandários onde o número de seções era mais expressivo, mas nenhum incidente registrado.

A justiça eleitoral contou com a segurança integrada da Polícia Federal, Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal que ficaram passando em todas as seções eleitorais. O resultado oficial das eleições de Alegrete foi divulgado por volta das 22h.