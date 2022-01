Justiça Eleitoral gaúcha disponibiliza atendimento pela Internet

Share on Email

Em virtude do recente agravamento no cenário de infecções por COVID-19, o TRE-RS estimula que o cidadão busque o atendimento remoto para resolver questões pertinentes à situação eleitoral, como forma de preservar a saúde de servidores e eleitores.



Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como emissão do primeiro título, regularização, revisão do cadastro e mudança de endereço, podem ser realizados virtualmente pela plataforma JE Digital – https://jedigital.tre-rs.jus.br/.



Cabe destacar que a coleta biométrica permanece suspensa, como medida de prevenção ao contágio pelo Covid-19. Assim, quem ainda não tirou a fotografia, nem coletou as digitais, deve aguardar a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazê-lo. Além disso, a cobrança de multa, causada pela ausência às urnas em 2020, está suspensa por determinação do TSE, não havendo necessidade de emissão de guia de multa ou comparecimento para justificativa.

Casos excepcionais, como eleitores que não possuam acesso à Internet, poderão ser atendidos presencialmente, mediante agendamento prévio. O agendamento pode ser realizado no site JE Digital ou por meio de ligação telefônica para o número 148.



Durante os meses de janeiro e fevereiro, o Cartório Eleitoral de Alegrete tem horário de expediente entre 12h e 19h, de segunda a quinta, e das 8h às 15h, nas sextas.