Justiça Federal determina que ruas do bairro Nilo Gonçalves sejam refeitas

Um processo que se arrastava desde 2018, em que a Prefeitura entrou contra a Caixa Federal solicitando que ruas do bairro Nilo Soares Gonçalves fosses refeitas, visto que dois anos depois de entregues, em 2013, começaram a esburacar.

Marta Mosselin, presidente do bairro e Luis Euclides da Rosa, vice -presidente informam que a sentença da Justiça Federal para que a Caixa deva refazer a pavimentação saiu no último dia 24.

Presidente e Vice do Nilo Gonçalves

O bairro Nilo Soares Gonçalves tem 450 casas e cera de três mil pessoas pelo Minha Casa Minha Vida.

Dois anos depois que recebemos nossas casas já com as rua asfaltadas, nas que transitam os ônibus começaram apresentar problemas. Começamos a reclamar e, na verdade, nem sabíamos para quem, porque virou um jogo de empurra, diz a presidente do bairro.

Ao mesmo tempo que estão contentes com essa decisão da Justiça, permanecem na expectativa, porque Caixa tem 15 dias para se manifestar. A Caixa Federal tem que notificar a empresa que fez o trabalho da época – a Construtora Sotrim.

As rua mais atingidas são: Noel Oliveira, Lenda do Jarau e Mãe do Ouro, sendo que os líderes comunitários dizem que várias outras vias estão com buracos, assim com a ligação com o bairro Promorar que está intransitável.