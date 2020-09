Justiça suspende direito de dirigir de motorista suspeito de ameaçar ciclistas em Porto Alegre

De acordo com o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, oito ataques foram confirmados pela polícia nos últimos 40 dias. Eles foram registrados entre o Parque Marinha do Brasil e a orla Moacyr Scliar.

A Polícia Civil identificou o motorista ainda no mês passado, e entrou na Justiça com o pedido de prisão. O Tribunal de Justiça explica que a demora ocorreu porque o pedido foi equivocadamente encaminhado para a Vara de Violência Doméstica, precisando ser redistribuído à Vara Criminal, após avaliações.

O caso é tratado pela polícia como lesão corporal, ameaça, direção perigosa e perigo à vida e à saúde por tráfego em alta velocidade. Os investigadores dizem que só depois de conseguir o depoimento do suspeito é que será possível enquadrar as ações em crimes mais graves .

Durante a investigação, outras cinco pessoas procuraram a polícia para denunciar ataques do motorista. Um homem que não quis ser identificado relata a violência do ataque.

“Ele ultrapassou com o carro bem rente à ciclovia, tentando me pegar. Eu segurei a bicicleta. Ele parou o carro bruscamente. Quando eu atravessei, ele desceu do carro com uma chave inglesa me chamando pra briga. A gente acaba ficando assustado, porque nunca sabe quem vai passar pela gente. A gente nunca sabe o que pode acontecer. É aquela coisa do ciclista ser, que nem a moto, o próprio para-choque”, afirma.